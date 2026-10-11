Entwicklung der Anlage 11.10.2026 11:03:15

Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wer vor Jahren in Aptos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 3,750 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in APT investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 266,64 Aptos. Die Investition hätte nun einen Wert von 232,36 USD, da sich der Wert von Aptos am 10.10.2026 auf 0,8714 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 76,76 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Am 12.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,932 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1202
0,0000
0,00
Japanischer Yen
177,34
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8474
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9294
-0,0030
-0,32
Hongkong-Dollar
8,7909
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:51 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10:18 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen