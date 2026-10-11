Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wer vor Jahren in Aptos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 3,750 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in APT investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 266,64 Aptos. Die Investition hätte nun einen Wert von 232,36 USD, da sich der Wert von Aptos am 10.10.2026 auf 0,8714 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 76,76 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Am 12.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,932 USD.

Redaktion finanzen.net