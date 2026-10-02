|AVAX-Investment
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02.10.2026 11:03:14
Wie viel Verlust eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Am 01.10.2025 kostete Avalanche 30,68 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in AVAX investierten, hätten nun 32,59 Avalanche im Besitz. Da sich der Wert eines Coins am 01.10.2026 auf 10,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 358,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,18 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Am 03.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 31,38 USD.
Redaktion finanzen.net
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