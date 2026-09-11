Wie viel Verlust eine Investition in Avalanche von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Avalanche kostete gestern vor 5 Jahren 69,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in AVAX investiert hätte, hätte er nun 14,46 Avalanche im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,56 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.09.2026 auf 7,440 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 89,24 Prozent vermindert.

Am 19.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net