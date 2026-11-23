Bitcoin Cash kostete gestern vor 1 Jahr 557,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in BCH vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,794 Bitcoin Cash. Da sich der Wert eines Coins am 22.11.2026 auf 198,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 356,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 64,32 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von BCH wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190,02 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654,75 USD.

Redaktion Finanzen.net