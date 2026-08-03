Wie viel Verlust eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Bitcoin Cash gewesen.

Bitcoin Cash wurde am 02.08.2021 bei 544,20 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in BCH vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,1838 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (212,49 USD), wäre die Investition nun 39,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 60,95 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.06.2026 bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net