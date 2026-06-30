Performance im Fokus 30.06.2026 19:43:15

Wie viel Verlust eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cardano-Einstieg gewesen.

Am 29.06.2025 kostete Cardano 0,5774 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17 320,34 ADA-Coins Die gehaltenen Coins wären am 29.06.2026 2 521,40 USD wert gewesen, da der ADA-USD-Kurs bei 0,1456 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,79 Prozent verringert.

Bei 0,1434 USD erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,9627 USD erreichte der Coin am 17.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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