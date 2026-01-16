Wie viel Verlust eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Chainlink-Einstieg verlieren können.

Chainlink war gestern vor 1 Jahr 22,12 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 452,05 LINK. Die gehaltenen Chainlink wären gestern 6 230,32 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 13,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,70 Prozent verkleinert.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10,90 USD. Bei 26,73 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net