LINK-Investment 16.01.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Chainlink-Einstieg verlieren können.

Chainlink war gestern vor 1 Jahr 22,12 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 452,05 LINK. Die gehaltenen Chainlink wären gestern 6 230,32 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 13,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,70 Prozent verkleinert.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10,90 USD. Bei 26,73 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1596
-0,0013
-0,11
Japanischer Yen
183,4035
-0,7465
-0,41
Britische Pfund
0,8672
-0,0005
-0,05
Schweizer Franken
0,9315
-0,0011
-0,12
Hongkong-Dollar
9,0519
-0,0001
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen