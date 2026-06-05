|Lukrative LINK-Anlage?
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05.06.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Investition in Chainlink von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Chainlink wurde gestern vor 5 Jahren bei 28,87 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 34,64 Chainlink in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Chainlink am 04.06.2026 auf 8,002 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,17 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,28 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 05.06.2026 erreicht und liegt bei 7,422 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
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