|Frühes Investment
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07.08.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Investition in Chainlink von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Chainlink kostete gestern vor 5 Jahren 23,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in LINK vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,91 Chainlink. Da sich der Wert eines Coins am 06.08.2026 auf 8,173 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 342,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 65,75 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 7,185 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
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