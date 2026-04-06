|Langzeit-Anlage
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06.04.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Ethereum Classic notierte am 05.04.2025 bei 15,87 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 63,01 Ethereum Classic. Die Anlage hätte nun einen Wert von 550,50 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.04.2026 auf 8,736 USD belief. Damit wäre die Investition um 44,95 Prozent gesunken.
Am 02.04.2026 fiel ETC auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,866 USD. Bei 24,70 USD erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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