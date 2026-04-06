Langzeit-Anlage 06.04.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Ethereum Classic verlieren können.

Ethereum Classic notierte am 05.04.2025 bei 15,87 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 63,01 Ethereum Classic. Die Anlage hätte nun einen Wert von 550,50 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.04.2026 auf 8,736 USD belief. Damit wäre die Investition um 44,95 Prozent gesunken.

Am 02.04.2026 fiel ETC auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,866 USD. Bei 24,70 USD erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1561
0,0019
0,17
Japanischer Yen
184,59
0,2900
0,16
Britische Pfund
0,8724
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9233
0,0020
0,22
Hongkong-Dollar
9,0601
0,0146
0,16
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen