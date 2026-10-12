Investition im Fokus 12.10.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Ethereum Classic gebracht.

Ethereum Classic wurde am 11.10.2025 zu einem Wert von 15,06 USD gehandelt. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in ETC investierten, hätten nun 66,42 Ethereum Classic im Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 11.10.2026 gerechnet (8,481 USD), wäre die Investition nun 563,31 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,67 Prozent verringert.

Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,076 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 17,76 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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