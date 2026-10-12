|Investition im Fokus
|
12.10.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Ethereum Classic wurde am 11.10.2025 zu einem Wert von 15,06 USD gehandelt. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in ETC investierten, hätten nun 66,42 Ethereum Classic im Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 11.10.2026 gerechnet (8,481 USD), wäre die Investition nun 563,31 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,67 Prozent verringert.
Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,076 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 17,76 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1198
|
0,0041
|
|
0,37
|Japanischer Yen
|
177,31
|
0,3700
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,8452
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9326
|
0,0013
|
|
0,14
|Hongkong-Dollar
|
8,7888
|
0,0333
|
|
0,38
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.