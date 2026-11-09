|Investition im Fokus
|
09.11.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Ethereum Classic wurde am 08.11.2023 zu einem Wert von 18,38 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in ETC investierten, hätten nun 544,21 Ethereum Classic im Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 08.11.2026 gerechnet (6,638 USD), wäre die Investition nun 3 612,64 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,87 Prozent verringert.
Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,076 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 16,46 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1212
|
0,0069
|
|
0,62
|Japanischer Yen
|
177,03
|
0,5000
|
|
0,28
|Britische Pfund
|
0,835
|
0,0004
|
|
0,04
|Schweizer Franken
|
0,9193
|
0,0052
|
|
0,57
|Hongkong-Dollar
|
8,7926
|
0,0583
|
|
0,67
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.