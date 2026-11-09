Investition im Fokus 09.11.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Ethereum Classic gebracht.

Ethereum Classic wurde am 08.11.2023 zu einem Wert von 18,38 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in ETC investierten, hätten nun 544,21 Ethereum Classic im Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 08.11.2026 gerechnet (6,638 USD), wäre die Investition nun 3 612,64 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,87 Prozent verringert.

Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,076 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 16,46 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1212
0,0069
0,62
Japanischer Yen
177,03
0,5000
0,28
Britische Pfund
0,835
0,0004
0,04
Schweizer Franken
0,9193
0,0052
0,57
Hongkong-Dollar
8,7926
0,0583
0,67
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen