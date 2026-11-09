Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Ethereum Classic wurde am 08.11.2023 zu einem Wert von 18,38 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in ETC investierten, hätten nun 544,21 Ethereum Classic im Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 08.11.2026 gerechnet (6,638 USD), wäre die Investition nun 3 612,64 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,87 Prozent verringert.

Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,076 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 16,46 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net