Wie viel Verlust eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Am 06.02.2025 lag der Kurs von Hedera bei 0,2282 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 4 382,42 Hedera in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären gestern 398,94 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,091031 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 60,11 Prozent verringert.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,078263 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,2914 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net