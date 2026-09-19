Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bei einem frühen Engagement in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Internet Computer wurde am 18.09.2025 zu einem Wert von 4,930 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 2 028,43 Internet Computer in seinem Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 18.09.2026 gerechnet (2,864 USD), wäre das Investment nun 5 809,14 USD wert. Das entspricht einem Minus von 41,91 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.08.2026 bei 2,021 USD. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net