Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen Engagement in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Internet Computer wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 46,84 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 2,135 Internet Computer in seinem Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 10.04.2026 gerechnet (2,556 USD), wäre das Investment nun 5,456 USD wert. Das entspricht einem Minus von 94,54 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net