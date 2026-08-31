|Langfristige Investition
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31.08.2026 11:03:14
Wie viel Verlust eine Investition in Litecoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Am 30.08.2025 kostete Litecoin 110,76 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in LTC investierten, hätten nun 0,9029 Litecoin im Portfolio. Mit dem LTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (47,73 USD), wäre das Investment nun 43,09 USD wert. Mit einer Performance von -56,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.10.2025 bei 126,03 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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