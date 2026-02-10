|Krypto-Performance im Blick
|
10.02.2026 11:03:13
Wie viel Verlust eine Investition in Neo von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Vor 3 Jahren war ein Neo 9,333 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in NEO investiert hat, hat nun 107,15 Neo im Portfolio. Da sich der Wert von Neo am 09.02.2026 auf 2,701 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 289,39 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 71,06 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.02.2026 erreicht und liegt bei 2,636 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 12.02.2025 erreicht und liegt bei 11,61 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1868
|
-0,0028
|
|
-0,23
|Japanischer Yen
|
182,548
|
-1,0820
|
|
-0,59
|Britische Pfund
|
0,8692
|
-0,0028
|
|
-0,32
|Schweizer Franken
|
0,9147
|
0,0012
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,2699
|
-0,0295
|
|
-0,32
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX gibt nach -- US-Börsen höher erwartet -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain. Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.