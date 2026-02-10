Krypto-Performance im Blick 10.02.2026 11:03:13

Wie viel Verlust eine Investition in Neo von vor 3 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Neo Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren war ein Neo 9,333 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in NEO investiert hat, hat nun 107,15 Neo im Portfolio. Da sich der Wert von Neo am 09.02.2026 auf 2,701 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 289,39 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 71,06 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.02.2026 erreicht und liegt bei 2,636 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 12.02.2025 erreicht und liegt bei 11,61 USD.

