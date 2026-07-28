|Investition im Check
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28.07.2026 11:03:13
Wie viel Verlust eine Investition in Neo von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Neo war am 27.07.2023 8,746 USD wert. Bei einer NEO-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114,34 Neo in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 217,02 USD, da Neo am 27.07.2026 1,898 USD wert war. Die Abnahme von 1 000 USD zu 217,02 USD entspricht einer negativen Performance von 78,30 Prozent.
Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,878 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Neo am 24.08.2025 bei 7,735 USD.
Redaktion finanzen.net
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