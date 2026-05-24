Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg gewesen.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 1 Jahr 0,2352 USD. Bei einer Investition von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 425,16 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,75 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 23.05.2026 0,091136 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments -61,25 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Am 02.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net