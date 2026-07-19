|Krypto-Performance im Blick
|
19.07.2026 19:43:14
Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Am 18.07.2021 wurde Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,7952 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12 575,86 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert eines Coins am 18.07.2026 auf 0,081095 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 019,84 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 89,80 Prozent vermindert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Bei 0,2897 USD erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1438
|
-0,0009
|
|
-0,07
|Japanischer Yen
|
185,82
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8502
|
0,0010
|
|
0,12
|Schweizer Franken
|
0,9237
|
-0,0016
|
|
-0,17
|Hongkong-Dollar
|
8,9674
|
-0,0025
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.