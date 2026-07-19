Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment gewesen.

Am 18.07.2021 wurde Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,7952 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12 575,86 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert eines Coins am 18.07.2026 auf 0,081095 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 019,84 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 89,80 Prozent vermindert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Bei 0,2897 USD erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net