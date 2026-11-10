Lohnende XRP-Anlage? 10.11.2026 11:03:13

Wie viel Verlust eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Anleger, die vor Jahren in Ripple investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren notierte Ripple bei 1,260 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XRP vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 79,35 Ripple. Die gehaltenen Ripple wären am 09.11.2026 87,18 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,099 USD lag. Aus 100 USD wurden somit 87,18 USD, was einer negativen Performance von 12,82 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 0,9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Am 11.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,391 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1164
-0,0058
-0,52
Japanischer Yen
177,241
0,0210
0,01
Britische Pfund
0,8366
0,0016
0,19
Schweizer Franken
0,9214
0,0019
0,20
Hongkong-Dollar
8,7581
-0,0420
-0,48
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen