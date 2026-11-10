Wie viel Verlust eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Anleger, die vor Jahren in Ripple investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren notierte Ripple bei 1,260 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XRP vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 79,35 Ripple. Die gehaltenen Ripple wären am 09.11.2026 87,18 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,099 USD lag. Aus 100 USD wurden somit 87,18 USD, was einer negativen Performance von 12,82 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 0,9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Am 11.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,391 USD.

Redaktion Finanzen.net