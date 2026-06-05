Langzeit-Investition 05.06.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in SHIBA INU gebracht.

SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in SHIB investiert hätte, hätte er nun 357 142 857,14 SHIBA INU im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 767,86 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.06.2026 auf 0,000005 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 82,32 Prozent vermindert.

Am 05.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net

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