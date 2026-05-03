Wie viel Verlust eine Investition in Sui von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Sui verlieren können.

Sui wurde am 02.05.2025 zu einem Wert von 3,423 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 29,22 SUI. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 0,9273 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,09 USD wert. Das entspricht einem Minus von 72,91 Prozent.

Am 29.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8454 USD. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net