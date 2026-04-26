|Investition im Blick
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26.04.2026 11:03:16
Wie viel Verlust eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 3,507 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 851,31 Sui. Die gehaltenen Sui wären gestern 2 676,33 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0,9386 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 73,24 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,8454 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
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