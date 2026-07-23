Langzeit-Investment 23.07.2026 11:03:13

Wie viel Verlust eine Investition in Tezos von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Tezos von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Vor Jahren in Tezos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr notierte Tezos bei 0,9705 USD. Bei einem XTZ-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 030,44 Tezos in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 234,14 USD, da sich der Wert von Tezos am 22.07.2026 auf 0,2272 USD belief. Damit wäre die Investition 76,59 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ liegt derzeit bei 0,2023 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 09.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9073 USD.

Redaktion finanzen.net

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