|XTZ-Anlage
|
25.12.2025 11:03:16
Wie viel Verlust eine Investition in Tezos von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Gestern vor 3 Jahren war ein Tezos 0,8003 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 12 495,12 Tezos. Da sich der Wert von Tezos am 24.12.2025 auf 0,4441 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 549,66 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -44,50 Prozent.
Bei 0,4302 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 05.01.2025 erreicht und liegt bei 1,447 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1786
|
0,0008
|
|
0,07
|Japanischer Yen
|
183,779
|
0,2425
|
|
0,13
|Britische Pfund
|
0,8706
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9314
|
0,0025
|
|
0,27
|Hongkong-Dollar
|
9,1632
|
0,0045
|
|
0,05