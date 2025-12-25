Wie viel Verlust eine Investition in Tezos von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Gestern vor 3 Jahren war ein Tezos 0,8003 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 12 495,12 Tezos. Da sich der Wert von Tezos am 24.12.2025 auf 0,4441 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 549,66 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -44,50 Prozent.

Bei 0,4302 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 05.01.2025 erreicht und liegt bei 1,447 USD.

Redaktion finanzen.net