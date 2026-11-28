|Investition im Blick
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28.11.2026 19:43:14
Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Toncoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,635 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in TON vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,16 Toncoin. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 59,78 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 0,9775 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 40,22 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 0,9398 USD und wurde am 24.11.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.05.2026 bei 2,710 USD.
Redaktion Finanzen.net
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