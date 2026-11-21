Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer TON-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 850,58 Toncoin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 794,70 USD, da sich der Wert von Toncoin am 20.11.2026 auf 0,9804 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72,05 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.11.2026 bei 0,9609 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.05.2026 erreicht und liegt bei 2,710 USD.

Redaktion Finanzen.net