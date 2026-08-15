Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Toncoin-Investition verlieren können.

Toncoin wurde am 23.12.2021 zu einem Wert von 3,508 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,51 TON-Coins. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,333 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62,01 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 17.08.2025 erreicht und liegt bei 3,519 USD.

Redaktion finanzen.net