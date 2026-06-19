Krypto-Investment im Fokus 19.06.2026 11:03:13

Wie viel Verlust eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Uniswap-Engagements gewesen.

Am 18.06.2023 wurde Uniswap bei 4,476 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 2 234,10 Uniswap im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 121,15 USD, da sich der Wert von Uniswap am 18.06.2026 auf 3,187 USD belief. Damit wäre die Investition um 28,79 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 2,396 USD. Am 13.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

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