VET-Investmentbeispiel 20.06.2026 11:03:15

Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Vor Jahren in VeChain investiert: So viel hätten Investoren verloren.

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Bei einer VET-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 328 431,49 VeChain in seinem Depot. Die gehaltenen VeChain wären am 19.06.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0,004895 USD 1 607,69 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -83,92 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 0,004688 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

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