WLD-Investment 10.05.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Worldcoin-Einstieg verlieren können.

Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 1,139 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 878,28 WLD. Die gehaltenen Worldcoin wären gestern 237,49 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,2704 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 76,25 Prozent verkleinert.

Am 01.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Bei 1,939 USD erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1782
0,0011
0,09
Japanischer Yen
185,2
0,8200
0,44
Britische Pfund
0,866
-0,0011
-0,12
Schweizer Franken
0,9165
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
9,2223
0,0066
0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen beenden Handel knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen