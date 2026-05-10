|WLD-Investment
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10.05.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 1,139 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 878,28 WLD. Die gehaltenen Worldcoin wären gestern 237,49 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,2704 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 76,25 Prozent verkleinert.
Am 01.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Bei 1,939 USD erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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