|Gewinn oder Verlust?
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30.03.2026 11:03:13
Wie viel Verlust eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 193,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 51,58 LTC im Portfolio. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 53,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 747,39 USD wert. Mit einer Performance von -72,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bei 50,75 USD erreichte LTC am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 130,96 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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