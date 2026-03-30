Gewinn oder Verlust? 30.03.2026 11:03:13

Wie viel Verlust eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wer vor Jahren in Litecoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 193,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 51,58 LTC im Portfolio. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 53,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 747,39 USD wert. Mit einer Performance von -72,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 50,75 USD erreichte LTC am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 130,96 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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