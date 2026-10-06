Langfristige Investition 06.10.2026 11:03:15

Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen Neo-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde Neo bei 46,83 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 213,54 NEO-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 550,72 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 2,579 USD belief. Mit einer Performance von -94,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 16.08.2026 fiel NEO auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.10.2025 bei 6,287 USD.

Redaktion finanzen.net

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