|Langfristige Investition
|
06.10.2026 11:03:15
Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Vor 5 Jahren wurde Neo bei 46,83 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 213,54 NEO-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 550,72 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 2,579 USD belief. Mit einer Performance von -94,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am 16.08.2026 fiel NEO auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.10.2025 bei 6,287 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1262
|
0,0038
|
|
0,34
|Japanischer Yen
|
178,04
|
0,8400
|
|
0,47
|Britische Pfund
|
0,8485
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9364
|
0,0037
|
|
0,40
|Hongkong-Dollar
|
8,8355
|
0,0287
|
|
0,33
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.