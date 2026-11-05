Frühes Investment 05.11.2026 11:03:15

Wie viel Verlust eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Polkadot-Investition gewesen.

Polkadot kostete am 04.11.2025 2,516 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 39,75 Polkadot in seinem Depot. Mit dem DOT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9577 USD), wäre das Investment nun 38,06 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 61,94 Prozent.

Am 18.08.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,7504 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.11.2025 bei 3,261 USD.

Redaktion Finanzen.net

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