12.03.2026 11:03:13
Wie viel Verlust eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Polkadot wurde am 11.03.2021 zu einem Wert von 36,85 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in DOT vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 271,38 Polkadot. Da sich der Wert eines Coins am 11.03.2026 auf 1,522 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 413,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 95,87 Prozent verringert.
Am 24.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,240 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot wurde am 10.05.2025 erreicht und liegt bei 5,303 USD.
