Wie viel Verlust eine SHIBA INU-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in SHIBA INU verlieren können.

Am 17.09.2025 kostete SHIBA INU 0,000013 USD. Bei einem SHIB-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 741 289 844,33 SHIBA INU in seinem Depot. Die gehaltenen SHIBA INU wären am 17.09.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000005 USD 3 810,23 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 61,90 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SHIB am 16.07.2026 bei 0,000004 USD. Bei 0,000013 USD erreichte SHIBA INU am 20.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net