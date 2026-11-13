Wie viel Verlust eine SHIBA INU-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

SHIBA INU kostete gestern vor 1 Jahr 0,000009 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in SHIB investierten, hätten nun 105 374 077,98 SHIBA INU im Besitz. Mit dem SHIB-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,000004 USD), wäre die Investition nun 459,43 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 54,06 Prozent.

Am 16.07.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte SHIBA INU am 05.01.2026 bei 0,000009 USD..

Redaktion Finanzen.net