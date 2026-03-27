Wachstum oder Verlust? 27.03.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine SHIBA INU-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Engagement in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

SHIBA INU kostete gestern vor 5 Jahren 0,000028 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in SHIB investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35 714 285,71 SHIBA INU. Da sich der Kurs von SHIB-USD gestern auf 0,000006 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 78,86 Prozent.

Am 08.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,000005 USD. Am 10.05.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,000017 USD.

Redaktion finanzen.net

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