|Rentable XLM-Investition?
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24.11.2026 19:43:13
Wie viel Verlust eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Stellar wurde am 23.11.2025 zu einem Wert von 0,2470 USD gehandelt. Bei einem XLM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 404,84 Stellar in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,1297 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,50 USD wert. Mit einer Performance von -47,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am 24.11.2026 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1248 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 29.05.2026 bei 0,2624 USD.
Redaktion Finanzen.net
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