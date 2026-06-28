|Lukratives SUI-Investment?
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28.06.2026 11:03:16
Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Am 27.06.2025 lag der Kurs von Sui bei 2,719 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 678,15 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 27.06.2026 auf 0,6848 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 518,67 USD wert. Mit einer Performance von -74,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 25.06.2026 bei 0,6821 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
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