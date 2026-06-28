Lukratives SUI-Investment? 28.06.2026 11:03:16

Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Sui verlieren können.

Am 27.06.2025 lag der Kurs von Sui bei 2,719 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 678,15 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 27.06.2026 auf 0,6848 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 518,67 USD wert. Mit einer Performance von -74,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 25.06.2026 bei 0,6821 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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