Gewinn oder Verlust? 10.01.2026 19:43:14

Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wer vor Jahren in Toncoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 5,193 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 925,73 TON im Portfolio. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,744 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 357,89 USD wert. Mit einer Performance von -66,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 1,437 USD erreichte TON am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5,595 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

