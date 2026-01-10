Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wer vor Jahren in Toncoin eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 5,193 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 925,73 TON im Portfolio. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,744 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 357,89 USD wert. Mit einer Performance von -66,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 1,437 USD erreichte TON am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5,595 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net