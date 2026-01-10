|Gewinn oder Verlust?
|
10.01.2026 19:43:14
Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 5,193 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 925,73 TON im Portfolio. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,744 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 357,89 USD wert. Mit einer Performance von -66,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bei 1,437 USD erreichte TON am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5,595 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
-0,0021
|
|
-0,18
|Japanischer Yen
|
183,791
|
0,9410
|
|
0,51
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9316
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0697
|
-0,0153
|
|
-0,17
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.