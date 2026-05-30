|Krypto-Anlage im Blick
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30.05.2026 19:43:14
Wie viel Verlust eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Gestern vor 1 Jahr war ein Toncoin 3,382 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 295,69 TON. Das Investment hätte nun einen Wert von 516,16 USD, da sich der Wert von Toncoin am 29.05.2026 auf 1,746 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 48,38 Prozent vermindert.
Bei 1,202 USD erreichte der Coin am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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