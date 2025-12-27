|Krypto-Investition im Blick
27.12.2025
Wie viel Verlust eine VeChain-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
VeChain war am 26.12.2024 0,046605 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 214 570,45 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,010546 USD), wäre das Investment nun 2 262,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,37 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,009798 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 bei 0,056190 USD.
