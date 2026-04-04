Wie viel Verlust eine VeChain-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in VeChain verlieren können.

VeChain war am 03.04.2025 0,021724 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 4 603,13 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,006991 USD), wäre das Investment nun 32,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,82 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 0,006530 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.05.2025 bei 0,032287 USD.

Redaktion finanzen.net