|Krypto-Investition im Blick
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04.04.2026 11:03:14
Wie viel Verlust eine VeChain-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
VeChain war am 03.04.2025 0,021724 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 4 603,13 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,006991 USD), wäre das Investment nun 32,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,82 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 0,006530 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.05.2025 bei 0,032287 USD.
Redaktion finanzen.net
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