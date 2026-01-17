Wie viel Verlust eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einer frühen Investition in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 32 843,15 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 386,96 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.01.2026 auf 0,011782 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,30 Prozent verringert.

Am 18.12.2025 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,009798 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 0,051750 USD.

Redaktion finanzen.net