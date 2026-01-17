|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
17.01.2026 11:03:15
Wie viel Verlust eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 32 843,15 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 386,96 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.01.2026 auf 0,011782 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,30 Prozent verringert.
Am 18.12.2025 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,009798 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 0,051750 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1596
|
-0,0013
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
183,4035
|
-0,7465
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0519
|
-0,0001
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.