Krypto-Anlage unter der Lupe 14.02.2026 11:03:14

Wie viel Verlust eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einer frühen Investition in VeChain hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in VET investiert hätte, hätte er nun 328 431,49 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 694,28 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.02.2026 auf 0,008203 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 73,06 Prozent verringert.

Am 05.02.2026 erreichte VET sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,007306 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 15.02.2025 erreicht und liegt bei 0,034036 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

