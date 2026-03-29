Entwicklung des Investments 29.03.2026 19:43:13

Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Bei einem frühen Worldcoin-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Worldcoin war am 28.03.2025 0,8413 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 188,68 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 28.03.2026 gerechnet (0,2690 USD), wäre das Investment nun 319,71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 68,03 Prozent verkleinert.

Am 27.03.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2508 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

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