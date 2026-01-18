Wertzuwachs oder -verlust? 18.01.2026 11:03:14

Wie viel Wert mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Investments gewesen.

Am 17.01.2025 notierte Aptos bei 9,765 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 1 024,05 Aptos im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 907,70 USD, da sich der Wert von Aptos am 17.01.2026 auf 1,863 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 80,92 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,451 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 21.01.2025 bei 8,737 USD.

Redaktion finanzen.net

