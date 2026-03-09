Wie viel Wert mit einem Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Bitcoin Cash wurde am 08.03.2021 zu einem Wert von 528,79 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in BCH vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,1891 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,64 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.03.2026 auf 442,26 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 83,64 USD entspricht einer negativen Performance von 16,36 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte BCH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net